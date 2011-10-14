Цимбалюк звільнятиме чиновників за перешкоджання бізнесу

Львів. 14 жовтня. УНІАН. Львівщина буде карати тих чиновників, які шкодять залученню інвестицій у області, згідно із чинним законодавством – вони будуть звільнені. Про це на прес-конференції сказав голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

«Наш пріоритет сьогодні – це критерій оцінки. Ми будемо просто їх звільняти із займаних посад як посадовців, які не здатні реалізувати політику Президенту України у даному напрямку», - сказав Михайло Цимбалюк.

Віце-прем’єр-міністр України – міністр соціальної політики Сергій Тігіпко, своєю чергою додав, що за корупцію треба відправляти не у відставку, а у тюрму.