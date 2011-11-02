На Львівщині стартував чемпіонат України з настільного тенісу
11:53, 02 листопада 2011Львів
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Серед команд Суперліги
Львів. 2 листопада. УНІАН. З 2 до 6 листопада у спеціалізованому спортивному залі спортивного клубу «ЛІРС» міста Жовква відбудеться перший тур клубного чемпіонату України сезону 2011-2012 років у Суперлізі України з настільного тенісу.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
У змаганнях братимуть участь найкращі чоловічі та жіночі команди України, а також команда з Казахстану.
Відкриття чемпіонату України відбудеться 4 листопада о 14.30.
Початок змагань 3, 5, 6 листопада о 9.00 год., 4 листопада о 15.30.
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