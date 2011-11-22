Львівські міліціонери „провокаціями щодо журналістів” не займаються

Львів. 22 листопада. УНІАН. Львівські правоохоронці діють виключно у межах своїх повноважень та жодними «провокаціями щодо журналістів» не займаються.

Про це йдеться у повідомленні СЗГ ГУМВС України у Львівській області.

„Вчора в ефірі телеканалу «ZIK» генеральний продюсер Дмитро Добродомов озвучив заяву про те, що працівники міліції начебто отримали «негласну вказівку займатися журналістами, в тому числі здійснювати стосовно них певні провокації». Офіційно повідомляємо, що такі висловлювання не відповідають дійсності та спрямовані на дискредитацію працівників міліції Львівщини. Більше того, – містять голослівні звинувачення, спрямовані виключно на підняття рейтингу свого телеканалу, - йдеться у повідомленні сектору зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Львівській області.

Також наголошується на тому, що „працівники міліції діють виключно у межах своїх повноважень та жодними «провокаціями щодо журналістів» не займаються”.