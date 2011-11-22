Внаслідок ДТП під Києвом жінка втратила двох синів та невістку

Київ. 22 листопада. УНІАН. Сьогодні вранці, 22 листопада, на 42-му кілометрі автодороги Київ-Чоп поблизу села Мотижин Макарівського району під час обгону в місці проведення ремонтних робіт водій «Citroen jumpy» виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажівкою «DAF AE 45».

Як повідомили УНІАН в Управлінні звязків з громадськістю МВС України, внаслідок зіткнення водій та два пасажира «Citroen» загинули на місці пригоди. Як з’ясувалося, загиблі – два брати та дружина одного із них – із Львівської області направлялися до Києва. Мати загиблих чоловіків, яка також знаходилася в машині, не постраждала. Водій вантажного авто з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлений до Макарівської центральної районної лікарні.

За цим фактом міліція порушила кримінальну справу за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Проводиться слідство.