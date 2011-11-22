«Візз Ейр Україна» відновлює рейси з Міжнародного аеропорту «Львів»

Львів. 22 листопада. УНІАН. «Візз Ейр Україна», перша українська бюджетна (лоукост) авіакомпанія, оголосила сьогодні про відновлення авіаперельотів із Міжнародного аеропорту «Львів» у зв`язку із закінченням ремонту злітної смуги. Про це Львівському порталу повідомили у компанії.

Починаючи з березня 2012 року, авіакомпанія знову буде виконувати два популярних рейси - зі Львова до Дортмунда (Німеччина) і до Венеції/Тревізо (Італія).

«Очікується, що у 2012 році – зокрема, у зв`язку із проведенням Євро 2012 – Львів відвідає значна кількість іноземних туристів. Завдяки своєчасній модернізації аеропорту, підвищиться якість їх обслуговування. Із відкриттям рейсів Львів-Дортмунд і Львів-Тревізо багато українців отримають можливість організувати комфортну та доступну за ціною подорож - як бізнес, так і з метою відпочинку», – зазначив генеральний директор «Візз Ейр Україна» Сергій Дементьєв.

Квитки на вказані рейси можна придбати на сайті wizzair.com за ціною від 295 грн (в один бік, з урахуванням усіх податків та зборів).



«Візз Ейр Україна» – перша бюджетна (лоукост) авіакомпанія, ліцензована Міністерством транспорту і зв’язку України. У 2010 році авіакомпанія перевезла 546 000 пасажирів. На сьогоднішній день авіапарк «Візз Ейр Україна» складається із двох літаків Airbus A320.

Входить до групи компаній Wizz Air, яка є найбільшим лоукост авіаперевізником в Центральній та Східній Європі. Авіакомпанії групи перевезли 10,9 мільйонів пасажирів за останні 12 місяців. На даний момент авіапарк Wizz Air налічує 35 літаків Airbus A320. Wizz Air здійснює польоти із 15 баз в Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Україні, Республіці Чехії, Сербії та Литві.