Українці готуються «зрубати грошей» з гостей Євро-2012

Київ. 16 грудня. УНІАН. Футбольні вболівальники, що приїдуть в Україну наступного року на Євро-2012, ризикують жити в гуртожитках радянського зразка за ціною дорогих готелів, пише Kyiv Post.

Після жеребкування 2 грудня фанати європейських збірних вже знають, до яких міст їм слід їхати, аби підтримати свої збірні. Проте, вони поки не відають в яку копійку їм обійдеться проживання в тих містах.



За відсутності достатньої кількості готелів жителі Києва, Харкова, Донецька та Львова зараз терміново ремонтують під здачу в оренду іноземцям будь-яке придатне для цього помешкання, розраховуючи на гарний заробіток.

“Є можливість “зрубати грошей”, - розповіла Kyiv Post Наталя Лисняк, директор з розвитку компанії ArtBuild Hotel Group, що займається аналізом готельних цін та послуг. “Готелі та власники приватних апартаментів безумовно цим шансом скористаються”, - додала вона.

Жеребкування принесло сумні новини організаторам Євро 2012 в Україні, адже нам випали команди із найбільшою кількістю вболівальників, зокрема збірна Англії, Німеччини, Нідерландів.

Попри всі зусилля достатньої кількості готелів так і не побудували, а високий попит та низька пропозиція однозначно вестиме до стрибка цін, які й так зазвичай “кусаються” у країнах, що приймають футбольні чемпіонати.



“Ми просили власників готелів встановлювати адекватні ціни”, - заявляв Маркіян Лубківський, голова директор Турніру УЄФА ЄВРО 2012 в Україні на одній із прес-конференцій. “Але ми не маємо засобів впливу на них”.

Швидкий перегляд веб-сайтів, запропонованих агенціями TUI Travel та “Гамалія”, двома офіційними туроператорами до Євро 2012, свідчить, що і так немалі ціни на українські готелі на період чемпіонату зростуть в декілька разів.

Найдорожчим буде Київ, де вболівальникам доведеться добряче пошукати, аби зняти номер на двох у тризірковому готелі за 500 євро на добу. Зазвичай такий номер у столиці коштує до 100 євро.

Харків виглядає найменш дорогим, напевне завдяки великій кількості студентських гуртожитків у місті, які в разі потреби можна переобладнати під готелі.

Гуртожитки, санаторії та пансіонати нададуть можливість для проживання туристам із невеликим бюджетом, адже у них можна буде знайти кімнати ціною в 50 євро з людини.

Однак, вболівальникам, що оберуть такі варіанти, слід бути готовими, що жити їм доведеться за містом і зазвичай зі зручностями на коридорі.

Окрім того, у столиці вже заявлені ціни таких гуртожитків-хостелів нерідко дорівнюють ціні готелів. Наприклад, кімната у гуртожитках Київського національного університету ім. Шевченка коштує за даними сайтів від 153 євро за ніч.

Іще один варіант для туристів Євро 2012 — шукати житло у містах та селах по сусідству із і містами, що прийматимуть чемпіонат. Так, Трускавець, що розташований майже в 90 км від Львова, вже готується приймати вболівальників у своїх готелях-санаторіях, так само розраховує на туристів Горлівка, від якої до Донецька близько 40 км.

Проживання в містах-супутниках дасть можливість зекономити вдвічі на готелях, проте може викликати головний біль із добиранням на матчі.

За даними сайтів туроператорів, житло під Євро 2012 можна бронювати мінімум на дві, а то й три доби (це правило не поширюється лише на кемпінги), при цьому як правило готелі вимагають 100-відсоткову сплату при бронюванні.