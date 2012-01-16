Розпочав роботу сайт Системи екстреної допомоги населенню 112

Київ. 16 січня. УНІАН. Офіційний веб-сайт системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 розпочав свою роботу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, за адресою http://www.112.gov.ua відтепер можна більше дізнатися про діяльність системи, її основні функції, механізм впровадження, рівень готовності, ознайомитися з інформацією про співробітництво України з міжнародною спільнотою у сфері гарантування безпеки життя і здоров`я громадян.

На веб-сайті розміщуватимуться останні новини щодо впровадження Системи 112 в Україні, фото- та відеоматеріали, нормативно-правові акти, які стосуються цієї теми.

Система 112 забезпечуватиме організацію надання комплексної екстреної допомоги населенню у разі виникнення або небезпеки виникнення загрози здоров’ю, життю, майну громадян або навколишньому середовищу, громадському порядку, інших небезпечних подій або правопорушень.

Система екстреного виклику за номером 112 повинна запрацювати у Києві, Львові, Харкові та Донецьку у ІІ кварталі 2012 року, а в ближчій перспективі після цього – у всіх населених пунктах країни.

Як повідомляв УНІАН, впровадження Системи 112 в Україні коштуватиме 650 млн. грн.