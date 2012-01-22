На залізничному вокзалі Львова пасажирів пригощали пампухами

Львів. 22 січня. УНІАН. В неділю на головному залізничному вокзалі Львова з нагоди святкування Дня Соборності України пасажирам поїзда «Маріуполь-Львів» активісти громадянського руху «Відсіч» роздали тисячу пампухів з варенням, маком та вишнями.

Як передає корреспондент УНІАН, львів’яни також роздавали донеччанам привітальні листівки з інформацією про свято та вітали їх словами: «Україна соборна від Львова до Донецька!».

Пампухи пекли самі активісти, по 50-100 штук кожен. Роздаючи їх пассажирам потягу, вони також чіпляли на одяг синьо-жовті стрічки.

«Ми обрали саме цей поїзд, бо він проїхав сьогодні майже через всю Україну: Донецьк, Дніпропетровськ, Черкаську та Київську області, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль та Львів. Сьогодні свято для кожного українця, незалежно від політичних поглядів, від місця проживання, від мови спілкування, бо ми всі дуже цінуємо соборність України і тішимося, що живемо в незалежній державі», - зазначила активістка «Відсічі» Ірина ЧУЛІВСЬКА.