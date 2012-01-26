Податківці виявили цехи з фальсифікованим алкоголем
18:11, 26 січня 2012Львів
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У Стрийському районі Львівщини
Львів. 26 січня. УНІАН. У Стрийському районі Львівської області податківці виявили два підпільні цехи з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв.
Як повідомили УНІАН у секторі взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПА у Львівській області, працівники відділу податкової міліції ДПІ у Стрийському районі виявили два підпільних цехи з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв.
В результаті вилучено 3020 літрів спирту, 365 літрів алкогольних напоїв, 2060 марок акцизного збору.
Орієнтовна вартість вилучених товарів становить 210 тис. гривень.
За обома фактами проводиться перевірка.
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