Податківці виявили цехи з фальсифікованим алкоголем

Львів. 26 січня. УНІАН. У Стрийському районі Львівської області податківці виявили два підпільні цехи з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв.

Як повідомили УНІАН у секторі взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПА у Львівській області, працівники відділу податкової міліції ДПІ у Стрийському районі виявили два підпільних цехи з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв.

В результаті вилучено 3020 літрів спирту, 365 літрів алкогольних напоїв, 2060 марок акцизного збору.

Орієнтовна вартість вилучених товарів становить 210 тис. гривень.

За обома фактами проводиться перевірка.