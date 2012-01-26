Прокуратура розслідує масштабну справу зловживання владою

Львів. 26 січня. УНІАН. Колишній начальник Львівського обласного управління земельних ресурсів Михайло Лавейкін разом із іншими особами (загалом близько 20 осіб) наразі проходять у кримінальній справі за ст. 264 ч. 2 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

«У рамках розслідування кримінальної справи, яку було порушено в лютому за ст. 364 ч.2 Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії, зокрема – опитуються в якості свідків певні особи. Ці особи не затримані в порядку 115 КПК, вони просто запрошені в Прокуратуру Львівської області для подачі пояснень і свідчень у якості свідків – поки що», - зазначила у коментарі речниця Прокуратури Львівської області Мар’яна Гайовська.

Водночас вона підтвердила, що одним із близько двадцяти свідків - колишній начальник обласного управління земельних ресурсів Михайло Лавейкін.

«Обшуки, звичайно, проводяться, але це – відповідні оперативно-пошукові заходи в рамках розслідування будь-якої кримінальної справи… Обшуковувались певні квартири за певними адресами, які, на думку слідчих чи оперативників, можуть бути використані в якості доказів в майбутньому», - додала Мар’яна Гайовська.

Зазначимо, як стало відомо ZAXID.NET, львівська міліція провела низку обшуків у приватних квартирах та офісах осіб, яких підозрюють у реалізації масштабних земельних афер. Осіб пов’язують з колишнім начальником обласного управління земельних ресурсів Михайлом Лавейкіном.

Як інформував ZAXID.NET, колишнього начальника управління земельних ресурсів Михайла Лавейкіна здавна називають «новітнім феодалом».

Свого часу земельні афери у Львові брала під свій контроль Рада національної безпеки та оборони.

Два роки тому, в січні 2009, за тією ж статтею – ст. 364 ч. 2 ККУ – було порушено кримінальну справу проти чиновників однієї з міськрад Закарпатської області.

ZAXID.NET