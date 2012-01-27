На Львівщині заступник міського голови попався на хабарі
15:17, 27 січня 2012Львів
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Прокуратурою порушено справу
Львівська область. 27 січня. УНІАН. На Львівщині правоохоронці затримали заступника мера одного з міст Львівщини під час отримання хабара.
Як повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області, працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю затримали на „гарячому”, під час отримання хабара, заступника мера одного з міст Городоцького району.
Посадовець отримав хабар у сумі 4000 гривень за видачу дозвільних документів на здійснення підприємницької діяльності, пов’язаної із лотковою торгівлею.
Прокуратурою порушено кримінальну справу за ст. 368 ч.3 КК України (одержання хабара).
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