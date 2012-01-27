На Львівщині заступник міського голови попався на хабарі

Львівська область. 27 січня. УНІАН. На Львівщині правоохоронці затримали заступника мера одного з міст Львівщини під час отримання хабара.

Як повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області, працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю затримали на „гарячому”, під час отримання хабара, заступника мера одного з міст Городоцького району.

Посадовець отримав хабар у сумі 4000 гривень за видачу дозвільних документів на здійснення підприємницької діяльності, пов’язаної із лотковою торгівлею.

Прокуратурою порушено кримінальну справу за ст. 368 ч.3 КК України (одержання хабара).