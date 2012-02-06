У керівництві кримінального блоку міліції Львівщини кадрові зміни

Львів. 6 лютого. УНІАН. У міліції Львівщини кадрові зміни в керівництві кримінального блоку.

Як повідомили сьогодні УНІАН в ГУ МВС України у Львівській області, заступником начальника ГУ МВС України у Львівській області – начальником кримінальної міліції призначено полковника міліції Дмитра Неклюдова, який до цього обіймав посаду першого заступника начальника УМВС України в Полтавській області.

Начальником УКР ГУ МВС України у Львівській області призначено підполковника міліції Євгена Чернегу, який раніше обіймав посаду начальника УКР УМВС України в Полтавській області.

Представлення нових очільників кримінального блоку міліції Львівщини особовому складу відбудеться 7 лютого о 9.00.

Представить новопризначених керівників начальник ГУ МВС України у Львівській області генерал-майор міліції Олександр Рудяк.