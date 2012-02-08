Журналістів допитують за облитий у Львові бігборд Януковича

Львів. 8 лютого. УНІАН. Міліція порушила дві кримінальні справи за фактом пошкодження бігбордів із зображенням Президента Віктора Януковича у Львові і Костополі Рівненської області. Про це Gazeta.ua розповідала у своїх публікаціях, що обумовили виклик журналістів на допити.

Редакція Gazeta.ua наголошує, що журналісти виконували свій обов'язок, коли висвітлювали інцидент з пошкодженням бігбордів з вітанням президента. Будь-яке втручання у роботу журналістів може стати перешкодою у виконанні ними свого прямого обов'язку - донести інформацію до громадськості.

У першому випадку кримінальну справу було порушено через пошкодження бігборду у Львові, про що Gazeta.ua зазначала у статті (http://gazeta.ua/articles/politics/_u-lvovi-nacionalisti-zakidali-farboyu-bilbord-z-yanukovichem/417155).

З Личаківського РВ МВС у Львові надійшов запит із проханням "надати список осіб, які працюють у Львівській редакції "Газети по-українськи", повідомити порядок висвітлення статей та фото на офіційній сторінці видання в інтернеті". А також сказати "на яких підставах було надруковано статтю і фото".

Позаштатного автора зі Львова Євгена Борісова, який надіслав статтю на поштову скриньку Gazeta.ua, вже викликали на допит 20 січня 2012 року. З його слів "бесіда" тривала близько 4-х годин.

Приводом виклику у міліцію називають вбивство невідомого: "У Личаківському районі вбили таксиста. Ваш телефон був у зоні дії вишки, в дії якої був телефон вбитого таксиста". Запитували, чи щось бачили, чи могли б якось допомогти слідству.

У другому випадку кримінальну справу було порушено через пошкодження бігборду на Рівенщині, про що Gazeta.ua зазначала у статті (http://gazeta.ua/articles/politics/_na-rivnenschini-bilbord-z-yanukovichem-zakidali-yajcyami/417902)

6 лютого 2012 року, на бесіду в міліцію був викликаний інший дописувач Gazeta.ua Віктор Гомоль. Зараз правоохоронці вирішують, чи вимагатимуть від журналіста лише пояснень, чи викличуть на допит.

Gazeta.ua наголошує на тому, що будь-яке втручання у професійну діяльність журналістів стоїть на заваді свободи слова.

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