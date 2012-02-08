Центр Львова може залишитися без електропостачання

Львів. 8 лютого. УНІАН. ПАТ «Львівобленерго» попереджає про те, що у центральній частині Львова можливі вимкнення електроенергії у зв’язку з перенавантаженням електромереж та підстанцій.

Як повідомили УНІАН у ПАТ «Львівобленерго», у зв’язку з перенавантаженням електромереж та підстанцій, у центральній частині міста Львова можливі вимкнення електроенергії.

«У зв’язку з постійно наростаючим перевантаженням, що вже досягло 20 відсотків, обмоток обох силових трансформаторів потужністю по 25 МВА кожен по ПС 110/6 кВ Львів-3, від якої забезпечується електропостачання споживачів центральної частини, з метою недопущення пошкодження трансформаторів цієї ПС при подальшому зростанні навантаження на них, пов’язаному із зниженням температури середовища, ПАТ «Львівобленерго» буде змушене здійснювати часткові вимкнення споживачів центральної частини міста, оскільки вжиті нами заходи з забезпечення її розвантаження вичерпані повністю», - повідомив технічний директор ПАТ «Львівобленерго» Володимир Романишин.