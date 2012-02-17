У Львові двох посадовців ОДА затримали на хабарі
11:08, 17 лютого 2012Львів
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Чиновники Львівської облдержадміністрації вимагали хабар за надання тимчасового житла
Львів. 17 лютого. УНІАН. 16 лютого у Львові під час отримання хабара співробітниками міліції було затримано двох посадовців Головного управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.
Про це повідомив УНІАН начальник ГУ МВС України у Львівській області Олександр Рудяк.
Він зазначив, що чиновники облдержадміністрації вимагали хабар за надання тимчасового житла. В них було вилучено 1000 євро та 6000 гривень.
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