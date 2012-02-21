У Львові приховують скандал за участю синів депутата-„свободівця”

Львів. 21 лютого. УНІАН. Голова фракції Партії регіонів у Львівській обласній раді Ігор ГРЕЩУК заявляє, що у Львові ретельно приховують скандал за участю синів депутата Львівської облради від ВО «Свобода» Михайла БЛАВАЦЬКОГО – Андрія та Павла, які влаштували бійку з охороною одного з нічних клубів Львова.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі фракції Партії регіонів в облраді.

За словами депутата, 11 лютого парубки, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинили бійку із працівниками охорони клубу. Щоб їх заспокоїти, до закладу спершу приїхав черговий наряд міліції, однак «сини депутата-„свободівця” поводилися настільки агресивно, що було прийнято рішення для виклику підмоги. Загалом п’яних парубків заспокоювали кілька нарядів правоохоронців», зауважив І.ГРЕЩУК.

«За цим фактом 16 лютого на ім’я начальника ЛМУ ГУМВС України у Львівській області було надіслано заяву щодо вжиття заходів реагування стосовно громадян БЛАВАЦЬКОГО А.М. та БЛАВАЦЬКОГО П.М. Однак поки що кримінальної справи за даним фактом чомусь порушено не було» - зазначається у повідомленні.

«У нас на Львівщині якось стало традицією, що депутати від ВО «Свободи» потрапляють у скандальні ситуації та порушують закон, - заявив І.ГРЕЩУК. – І хоча в цьому випадку ми маємо бійку, яку влаштували сини депутата Михайла БЛАВАЦЬКОГО, не так давно ми всі почули про п’яний дебош іще одного «свободівця» ПІДКУЙМУХИ. Керівництво цієї політичної сили не лише не виключає таких людей зі своїх лав, але й захищає їх. Маю на увазі гучні заяви пані СЕХ, що нібито депутата ПІДКУЙМУХУ спровокували працівники ДАІ, і що він насправді «білий та пухнастий».

За словами І.ГРЕЩУКА, ймовірно, що факт бійки у нічному клубі Львова за участю синів депутата М.БЛАВАЦЬКОГО замовчують лише тому, що заклад, у якому все це відбувалося, належить його однопартійцю.

«Будемо сподіватися, що депутат БЛАВАЦЬКИЙ «не пропаде безвісти», як це сталося із його колегою «свободівцем» Степаном ПІДКУЙМУХОЮ, який після п’яних розбірок із працівниками ДАІ зник», - зазначив І.ГРЕЩУК.

У свою чергу, голова фракції ВО „Свобода” у Львівській обласній раді Ірина СЕХ заявила у коментарі УНІАН, що зараз з‘ясовуються деталі цієї події.

„Я вважаю, що якщо є порушення, то на це порушення повинні реагувати правоохоронні органи. Мені відомо, що потерпілі відсутні, а з боку працівників закладу заяви до правоохоронних органів не було. Зараз з’ясовуємо деталі цієї події, яку штучно роздмухують „регіонали”, - підкреслила І.СЕХ.

У Секторі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області УНІАН повідомили, що на даний час за фактами, викладеними у заяві, яка надійшла до правоохоронців, „триває дослідча перевірка”.