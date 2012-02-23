Начальник Мостиського райвідділу міліції подав рапорт на звільнення

Львів. 23 лютого. УНІАН. Начальник Мостиського райвідділу внутрішніх справ сьогодні подав рапорт на звільнення з органів внутрішніх справ України.

Про це повідомив УНІАН начальник ГУ МВС України у Львівській області генерал-майор міліції Олександр Рудяк.

ГУ МВС України у Львівській області клопотатиме перед Міністром внутрішніх справ України про задоволення даного рапорту.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого о 22.45 начальник Мостиського райвідділу міліції був затриманий мобільною групою ГУ МВС України у Львівській області під час керування службовим автомобілем у нетверезому стані.

Начальник ГУ МВС України у Львівській області призначив службове розслідування.

Олександр Рудяк під час першої у цьому році нараді міліцейського керівництва наголосив на необхідності неухильного дотримання службової дисципліни та законності. Очільник обласної міліції попередив, що суворо каратиме тих, хто плямує честь міліцейського мундира недостойними вчинками. Очільник обласної міліції зауважив, що поява працівника міліції у нетверезому стані на робочому місці – це подія надзвичайна. Так само, як і кермування напідпитку. За такими фактами генерал-майор міліції обіцяв проводити службові розслідування, а порушників негайно звільняти з органів внутрішніх справ.

Як відомо, Мостиський райвідділ міліції з листопада 2011 року очолює підполковник міліції Іван Волошин.