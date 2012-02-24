У Львові зростає кількість легалізованих працівників

Львів. 24 лютого. УНІАН. У Львові щороку зростає кількість легалізованих працівників.

Як повідомили УНІАН у відділі праці Львівської міської ради, минулого року у місті було легалізовано майже у п’ять разів більше найманих працівників у порівнянні з 2010 роком. У 2012 році вже оформлено 68 працівників.

Як розповіла начальник відділу праці Львівської міської ради Катерина Рибачок, протягом 2011 року було оформлено 624 працівники шляхом легалізації.

„Для порівняння, у 2010 році було легалізовано працю 128 працівників. Станом на 17 лютого 2012 року вже оформлено 68 працівників, обстежено 58 об’єктів”, - зазначила Катерина Рибачок.

Вона також наголосила на тому, що вже вироблено чіткий алгоритм роботи всіх відповідальних служб – введення в комісії працівників секторів боротьби з економічною злочинністю районних відділів міліції, прокуратури, співпраця з працівниками районних ДПІ, пенсійним фондом та міським центром зайнятості.

Щодня роботодавці, керівники підприємств, в яких є підстави вважати, що є порушення трудового законодавства Закону України «Про оплату праці», запрошують на ці комісії або здійснюються виїзні обстеження.

„Торік було виявлено 677 нелегальних працівників, і на початку 2012 року з них 650 було оформлено – це підтверджено трудовими угодами і надано копії трудових книжок. По тих, що залишилися, справи знаходяться в прокуратурі або направляються для перевірки в інспекцію праці чи районні відділи міліції. Минулого року було відкрито 35 кримінальних справ у частині цих порушень», - розповіла начальник відділу праці Львівської міської ради.