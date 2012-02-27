Нардеп виплатила 5 тис. грн. премії журналісту газети „Експрес”

Київ. 27 лютого. УНІАН. Народний депутат України Ірина БЕРЕЖНА виплатила грошову премію журналісту Світлані МАРТИНЕЦЬ за серію публікацій у рамках журналістського розслідування у справі псевдопрофесора Андрія СЛЮСАРЧУКА. Розмір премії становив 5000 грн., повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

Крім того, за даними прес-служби, І.БЕРЕЖНА також перерахувала 5000 грн. до фонду допомоги двом хворим дітям, які постраждав від лікування псевдопрофесора. Автор розслідування, журналіст газети «Експрес» С.МАРТИНЕЦЬ також прийняла рішення перерахувати гроші на рахунок цих дітей.

І.БЕРЕЖНА назвала такий вчинок журналістки «громадянським прикладом».

«Це дуже гідний вчинок. Я переконана, що українці хочуть жити в країні, де найвищою цінністю є людське життя. Крім того, справа А.СЛЮСАРЧУКА ще не закінчена, і я докладу всіх зусиль, аби абсолютно всі обставини цієї справи стали надбанням громадськості, була встановлена провина А.СЛЮСАРЧУКА і він поніс справедливе покарання», - наголосила депутат.

Як розповіла автор серії публікацій в газеті «Експрес» С.МАРТИНЕЦЬ, під час журналістського розслідування вона познайомилася з Катериною КОЛЯДОЮ - матір`ю синів, яких лікував псевдодоктор А.СЛЮСАРЧУК.

«Тому премія, яку за своєю доброю волею побажала надати пані Ірина, належить не журналісту чи газеті. Я її передаю прямому адресату – хворим дітям К.КОЛЯДИ», - сказала вона.

Журналіст також звернулася до політиків, колег І.БЕРЕЖНОЇ із закликом допомогти хворим дітям: «І сьогодні я звертаюся до всіх політиків, які мають чи матимуть бажання визначити премії за журналістське розслідування з розкриття псевдодоктора, який наробив біди: передайте, панове ці гроші синам Катерини. Одна гривня, п`ять чи сто тисяч – це лише гроші, папірці, вони ніколи не були і не будуть мірилом наших достоїнств, але без них вмирають. Я часто бачу очі цих дітей. Одна ін`єкція препарату, яким лікують дітей і без якого вони не зможуть ходити, коштує 7,5 тис. грн.

Дітям необхідно робити чергову ін`єкцію, а уколів вже немає», - наголосила представник медіа.

Як повідомлялося раніше, І.БЕРЕЖНА прийняла рішення заснувати власну щорічну премію за краще журналістське розслідування. За підсумками 2011 року цією премією нагороджена журналіст газети «Експрес» С.МАРТИНЕЦЬ за публікації про діяльність псевдопрофесора А.СЛЮСАРЧУКА.

Як повідомляв УНІАН, А.СЛЮСАРЧУКА звинувачують в підробленні дипломів про закінчення ряду вищих навчальних закладів, зокрема і російського медичного університету.

Кілька років тому в ЗМІ з`явилася серія публікацій про феноменальні здібності А.СЛЮСАРЧУКА, який відтворював по пам`яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 мільйонів цифр у числі «Пі» після коми, вигравав шахові партії у комп`ютера, цитував напам`ять текст з будь-якої сторінки «Кобзаря» і проводив обчислення з числами астрономічного розміру. А.СЛЮСАРЧУК також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей.

А.СЛЮСАРЧУК став лауреатом Державної премії України, йому було присвоєно звання професора.

Проте в результаті розслідування газети «Експрес» з`ясувалося, що А.СЛЮСАРЧУК - самозванець, у якого немає ні диплома медичного вишу, ні вищої освіти. За даними ЗМІ, він калічив десятки людей, зафіксовано, як мінімум, три смертельні випадки.

Стосовно А.СЛЮСАРЧУКА львівська міліція порушила дві кримінальні справи - за підозрою в шахрайстві та за підозрою у використанні підроблених документів.

16 січня 2012 року А.СЛЮСАРЧУКУ суд продовжив термін утримання у Львівському СІЗО ще на два місяці – до 14 березня.

2 лютого А.СЛЮСАРЧУКА за рішенням суду перевели з СІЗО до Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні.

За словами прес-секретаря Управління Державної пенітенціарної служби у Львівській області Мирослава ДЕМКІВА, „така експертиза, як правило, триває 21 день. Проте, може тривати і місяць. Для цього у лікарні є спеціальне відділення, де на загальних підставах і перебуває на даний момент А.СЛЮСАРЧУК”. Він також повідомив, що відділення психіатричної лікарні, в якому проводиться експертиза, охороняє міліція.

І.БЕРЕЖНА раніше заявляла, що має намір добиватися незалежної психіатричної експертизи для А.СЛЮСАРЧУКА і створення тимчасової слідчої комісії парламенту для контролю над розслідуванням.