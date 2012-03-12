Молодь Львівщини показала „червону картку Януковичу”

Львів. 12 березня. УНІАН. Сьогодні під стінами Львівської обласної державної адміністрації молодь презентувала громадську кампанію “Вставай”, в рамках якої відбулася перша акція, присвячена другим роковинам перебування при владі Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, акція, в якій взяли участь близько 100 представників молодіжних організацій Львівщини, проходила під гаслом „Червона картка Януковичу”.

Учасники акції „показали ЯНУКОВИЧУ та його людям червону картку” за те, що „обіцяв квартири для молоді - дав камери для політв’язнів”; „обіцяв 75% бюджетних місць у вишах - дав українофоба ТАБАЧНИКА”; „фінансує тушок замість підвищення стипендій”; „працевлаштовує «сім’ю» замість молоді”; „збільшує призов замість розвитку професійної армії”; „корумпує освіту замість покращення її якості”; „за десятки інших невиконаних перед молоддю обіцянок!”.

Присутні заявили, що „червона картка є символом дискваліфікації - молодь вважає, що цей гравець повинен покинути назавжди українську політику”.

“Сьогодні ми об`єднали найактивніші молодіжні організації Львівщини, які рішуче заявили “Ганьба!” чинній владі. Ми не будемо терпіти, коли на найвищі державні посади призначають людей, котрі нещодавно ще були громадянами іншої країни. Два роки нас годують обіцянками про доступне житло для молоді, а натомість захоплюють для себе “Межигір`я”. Замість того, щоб дбати про патріотичне виховання молоді, влада здала українську територію. Досить терпіти бандитів при владі!”, - заявив у виступі співкоординатор акції, голова Львівської крайової організації Молодого народного руху Андрій КОВАЛЬСЬКИЙ.

На Львівщині до громадської кампанії “Вставай” вже долучились представники ГО ”Борець”, ГО ”Леви”, ГО ”Молодь за зміни”, ГО ”Самі”, ГО ”Сокіл”, ГР ”УДАР молоді”, ”Молодого народного руху”, ”Студентської Свободи”, ”Батьківщини молодої”, ”Молодіжного націоналістичного конгресу”, МГО ”Студентське братство Львівщини”, молодіжного крила партії ”Фронт змін”.

Довідка УНІАН. 27 лютого 2012 року під стінами Адміністрації Президента молоді активісти партій «Фронт Змін», «Батьківщина», «Свобода», а також «УДАРу» та НРУ» провели акцію «Вставай! Покажи червону картку Януковичам!». Після цього молодь оголосила про старт національної молодіжної кампанії «Вставай!», метою якої є «відсторонення від влади ЯНУКОВИЧА та його людей».