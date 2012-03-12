«Свободівець» піде з Львівської облради через кримінальне минуле

Львів. 12 березня. УНІАН. Депутат Львівської обласної ради від ВО «Свобода» Анатолій Заваруєв на сесійному засіданні 13 березня складе депутатський мандат.

Це підтвердили у прес-службі ЛОО ВО «Свобода». Наступником Анатолія Заваруєва стане Богдан Костів, львів’янин 1974 р.н., що працює в Чехії. Зокрема, згідно із повідомленням прес-служби, він організував в Празі українську школу, а також очолює там міжнародне об’єднання «Українська Свобода».

Нагадаємо, що Анатолій Заваруєв написав заяву про складення депутатського мандата ще у вересні минулого року. Причиною для цього стали виявлені журналістами факти з біографії депутата – зокрема, те, що у 2004 році він змінив прізвище, а раніше під прізвищем Габа був судимий і визнаний винним у крадіжці індивідуального майна.

На попередньому пленарному засіданні Львівської обласної ради, 25 лютого, відбулися зміни у складі фракції Партії регіонів: замість Романа Микитюка та Степана Юрчишина депутатські мандати отримали Олег Баляш і Володимир Загорський.

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