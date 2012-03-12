«Свободівець» піде з Львівської облради через кримінальне минуле
Факти виявили журналісти
Львів. 12 березня. УНІАН. Депутат Львівської обласної ради від ВО «Свобода» Анатолій Заваруєв на сесійному засіданні 13 березня складе депутатський мандат.
Це підтвердили у прес-службі ЛОО ВО «Свобода». Наступником Анатолія Заваруєва стане Богдан Костів, львів’янин 1974 р.н., що працює в Чехії. Зокрема, згідно із повідомленням прес-служби, він організував в Празі українську школу, а також очолює там міжнародне об’єднання «Українська Свобода».
Нагадаємо, що Анатолій Заваруєв написав заяву про складення депутатського мандата ще у вересні минулого року. Причиною для цього стали виявлені журналістами факти з біографії депутата – зокрема, те, що у 2004 році він змінив прізвище, а раніше під прізвищем Габа був судимий і визнаний винним у крадіжці індивідуального майна.
На попередньому пленарному засіданні Львівської обласної ради, 25 лютого, відбулися зміни у складі фракції Партії регіонів: замість Романа Микитюка та Степана Юрчишина депутатські мандати отримали Олег Баляш і Володимир Загорський.