Мешканців Львівщини безкоштовно консультують щодо правосуддя

Львів. 28 березня. УНІАН. Мешканці віддалених районів Львівщини можуть отримати безкоштовні правові консультації з питань судового захисту прав власності та трудових прав у виїзних консультаційних центрах безпосередньо у районах та селах Львівщини.

Проект «Підвищення рівня правової обізнаності про доступ до правосуддя незахищених верств населення Львівської області», який підтримали Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Менеджмент Сістемс Інтернешнл (MSI) реалізують Фонд «Право і демократія» у партнерстві з Центром Європейської Інтеграції та Головним управлінням юстиції у Львівській області. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Регіонального громадського благодійного фонду «Право і Демократія».

Правозахисники стверджують, що саме через правову необізнаність та відсутність не лише фінансової, а й фізичної можливості отримати кваліфіковані консультації юристів, громадяни віддалених районів Львівської області залишилися обмеженими у можливостях звернутися до суду та захистити свої права. Тому у межах проекту особливої уваги надають мешканцям віддалених сільських місцевостей та гірських районів Львівської області (Сколівський, Стрийський, Турківський, Самбірський, Старосамбірський, Дрогобицький, Яворівський, Золочівський, Буський та Жовківський райони), адже за спостереженням БФ «Право і Демократія» саме мешканці цих районів, мають найменшу можливість для отримання інформації про захист своїх порушених прав.

Як зауважує директор РГБФ «Право і Демократія» Віталій Разік, головною метою проекту є навчання громадян самостійно відстоювати свої права у судах, надання практичних навиків щодо звернення в суд, адже саме незнання елементарних і простих речей породжує страх перед захистом своїх прав у суді. Тому в рамках проекту буде підготовлено інформаційні матеріали щодо захисту права власності (земельні правовідносини, ведення фермерського господарства), та трудових правовідносин, які розкриватимуть механізми захисту відповідних прав та надаватимуть допомогу по складенню відповідних правових документів для звернень до суду».

Інформацію про графік надання консультацій адвокатами проекту можна отримати у районних відділах Головного управління юстиції у Львівській області.

За детальною інформацією громадяни можуть звертатись за адресою:

79000 Львів, Україна, проїзд Крива Липа, 6.

