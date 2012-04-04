Міліція затримала вбивць головного лікаря Пустомитівської ЦРЛ

Львів. 4 квітня. УНІАН. 31 березня співробітники управління по боротьбі з організованою злочинністю із залученням бійців спецпідрозділу «Сокіл» ГУ МВС України у Львівській області затримали двох мешканців Львівщини, яких підозрюють у скоєнні вбивства головного лікаря Пустомитівської центральної районної лікарні, кандидата у депутати від партії «Єдиний центр» Ярослава Федини.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, обоє підозрюваних – жителі Львівської області, 1967 та 1968 років народження, причетні до низки злочинів. Під час спецоперації по їх затриманню намагалися чинити опір працівникам міліції.

„Двоє чоловіків раніше відбували покарання у місцях позбавлення волі (відповідно 2 та 9 років). Крім того, при затриманні у 1991 році зловмисники чинили опір працівникам правоохоронних органів із застосуванням вогнепальної зброї. Тоді під час сутички було поранено співробітника відділу швидкого реагування «Сокіл», - йдеться у повідомленні.

Вийшовши на волю, чоловіки продовжили свою «злочинну кар’єру».

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня 2010 року, на власному подвір’ї на вулиці Скоропадського, 11 у селі Зимна Вода Пустомитівського району Львівщини було виявлено зв’язаний труп головного лікаря Пустомитівської центральної лікарні, кандидата у депутати від «Єдиного центру» Ярослава Федини з ознаками насильницької смерті.

Пошуки осіб, які скоїли цей злочин, не припинялися жодного дня. І завдяки ретельно спланованим та проведеним заходам уночі проти 31 березня поточного року співробітники УБОЗ Львівщини із залученням бійців «Соколу» за підозрою у скоєнні цього вбивства затримали двох вказаних вище чоловіків. І цього разу злочинці відбивалися від правоохоронців. Все ж їх було затримано, ніхто не постраждав.

На даний час вже отримано беззаперечні докази їх причетності до скоєння цього злочину. Обох – арештовано, триває слідство.