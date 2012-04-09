ДАІшники зняли на відео, як п’яний депутат інсценував власне побиття

Львів. 9 квітня. УНІАН. На Львівщині депутат Соснівської міської ради, якого сьогодні вночі працівники ДАІ зупинили за порушення правил дорожнього руху чинив опір міліціонерам, порвав на них форменний одяг і пошкодив службовий автомобіль. Крім того, депутат, який був у стані сильного алкогольного сп’яніння, інсценував власне побиття працівниками ДАІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Покуратури Львівської області, Прокуратурою Сокальського району Львівської області проводиться перевірка в порядку ст.97 КПК України за фактом вчинення непокори працівникам міліції одним із депутатів фракції ВО «Свобода» Соснівської міської ради.

Перевіркою встановлено, що сьогодні близько 01 год. 15 хв. працівниками ВДАІ Сокальського РВ ГУ МВС України під час чергування на службовому автомобілі «Шкода октавія» на автомобільній дорозі Сокаль-Радехів поблизу с.Бендюга проводилась зупинка автомобіля Шевроле каптіва, який рухався без включеного світла в темну пору доби та на вимогу світового жезла водій не зреагував, продовжуючи рухатись.

«Працівники ДАІ наздогнали автомобіль, зупинили, і на вимогу надати документи водія та пройти освідчення на стан алкогольного сп'яніння останній вчинив непокору, пошкодивши форменний одяг інспектора ДАІ та службовий автомобіль, а також наніс собі тілесні ушкодження», - інформує прес-служба прокуратури.

Вивченням особи водія з'ясовано, що він є депутатом Соснівської міської ради від ВО «Свобода». За наслідками його медичного обстеження встановлено стан алкогольного сп’яніння

Стосовно водія працівниками ДАІ складено адміністративні протоколи за ст.130 КУпАП, за ч.1 ст.126 КУпАП.

У відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області кореспонденту УНІАН повідомили, що депутат-«свободівець» перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, а коли вдався до інсценування побиття і коли він бився об землю та наносив сам собі тілесні ушкодження - працівники ДАІ відзняли це на відео.

12 лютого 2012 року в с. Лисиничі на Львівщині стався інцидент, під час якого 47-річний чоловік, який продемонстрував посвідчення депутата Пустомитівської районної ради, перебуваючи у нетверезому стані, напав на працівників ДАІ і пошкодив службовий автомобіль.Згодом стало відомо, що йдеться про депутата від ВО «Свобода» Степана Підкуймуху, відомого тим, що його свого часу арештовували внаслідок подій 9 травня 2011 року у Львові. У ВО «Свобода», посилаючись на слова Степана Підкуймухи, стверджують, що працівники ДАІ самі перевищили повноваження.

