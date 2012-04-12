Голова Львівської облради передав Януковичу листа

Львів. 12 квітня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської обласної ради Олег Панькевич передав Президенту України Віктору Януковичу листа, у якому виклав проблемні питання соціально-економічного розвитку Львівської області, що потребують негайного вирішення на центральному рівні.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради.

У листі, окрема, йдеться: «Обласна рада неодноразово наголошувала на тому, що запроваджена з 1 січня 2011 року так звана «бюджетна реформа» послабила фінансову базу органів місцевого самоврядування і, як наслідок, у значній мірі відібрала у місцевих рад важелі впливу на вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку регіонів».

Також у листі наголошується на тому, що „фактично відсутнє у зазначених бюджетах й обов’язкове джерело співфінансування проектів будівництва і реконструкції, реалізація яких повинна здійснюватися з Державного фонду регіонального розвитку”.

Містяться у листі також пропозиції обласної ради щодо вирішення згаданих питань, зокрема, „ініціювати внесення змін до бюджетного законодавства, які б розширили перелік і збільшили обсяг власних доходів місцевих бюджетів”, та „забезпечити збалансований, справедливий та неупереджений розподіл державних капітальних видатків та коштів Державного фонду регіонального розвитку між всіма регіонами України”.

У тексті листа також акцентується на тому, що „упродовж кількох десятиліть внаслідок бездіяльності органів влади всіх рівнів склалася надзвичайно критична ситуація навколо Львівського сміттєзвалища, яке становить екологічну небезпеку для довкілля і розташоване біля міста Львова”.

„З метою вирішення нагальної екологічної проблеми Львівщини обласна рада просить доручити Кабінету vіністрів України включити Львів у перелік населених пунктів, в яких у 2012 році буде реалізовуватися національний проект із створення системи комплексів з переробки твердих побутових відходів ”Чисте місто”, - йдеться у тексті листа Президенту.