У Львові відкрили перший в світі пам’ятник наплічнику

Львів. 14 травня. УНІАН. Сьогодні у дворику географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка відбулося урочисте відкриття першого у світі пам’ятника наплічнику.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівського національного університету, непересічна подія зібрала знаних географів, академічну спільноту університету і представників міської влади Львова „під спільним знаменом вшанування символа всіх мандрівників, дослідників і туристів”.

Зі вступним словом виступив декан географічного факультету Володимир Біланюк, який привітав усіх присутніх на відкритті й наголосив на важливості події не лише для факультету, а й для університету і міста загалом.

«Сьогодні ми є свідками відкриття першого у світі пам’ятника елементу спортивного спорядження, який об’єднує різні покоління і народи. Саме завдяки наплічнику мандрівники всього світу виживали у критичних ситуаціях, а наші студенти долали найбільші вершини України та Європи», - наголосив декан географічного факультету.

Урочисто зняли накриття із пам’ятника ректор університету Іван Вакарчук, проректор з науково-педагогічної роботи Звенислава Мамчур і голова студентської ради географічного факультету Андрій Мичко.

Після привітання ректора студенти продемонстрували еволюцію наплічників, несучи на спинах зразки спортивного спорядження різних поколінь.

Заступник міського голови Львова з гуманітарних питань Василь Косів зазначив, що такі пам’ятники лише сприяють розвитку інфраструктури львівських вишів й ідеально вписуються у сам дух міста.

«Логічно, що пам’ятник наплічнику з’явився саме у Львові, оскільки за весь час існування нашого міста зараз найбільше людей ходить саме з наплічниками», - відмітив Василь Косів.

Кульмінаційним моментом заходу було спільне виконання традиційних пісень туристів – «Я піду в далекі гори» Володимира Івасюка і повстанської «Гей гу, гей га».