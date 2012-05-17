“Ніч музеїв” Тюрма на Лонцького присвячує операції «Вісла»

Київ. 17 травня. УНІАН. 18 травня, з 18:00 по 24:00 у музеї “Тюрма на Лонцького” (м. Львів, вул. С. Бандери) відбудеться акція “Ніч музеїв”.

Музей відкриє для огляду місця, які зазвичай зачинені для екскурсантів.

Цьогорічну «Ніч музеїв» присвячено пам’яті трагічних роковин акції «Вісла», учасників визвольного руху та загалом усіх українців Закерзоння, котрі в 40-их роках ХХ століття назавжди втратили свої домівки, рідні землі, а часто і життя через насильницьку політику комуністичної влади. Цій даті приурочено презентацію аудіозаписів учасників визвольного руху з Закерзоння, виставку фото та показ документального фільму Мирослава Іваненка «Вогонь і зброя».

Уперше відвідувачам окрім екскурсії музеєм запропонують прем’єру екскурсії «Чотирикутник смерті» місцями довкола музею, шлях якої проляже через управу гестапо, управління НКВД-МГБ-КГБ та «Шталаг-253» на Цитаделі (початок о 19:30 від пам’ятника жертвам комуністичних репресій біля музею «Тюрма на Лонцького»).

Реконструктори Товариства «Пам’ять», відтворюючи сцени з історії колишньої політичної в’язниці, демонструватимуть кабінет слідчого, камеру смертників, одиничну камеру та інші тюремні приміщення, а директор магазину «Штурм» покаже зразки тогочасної зброї.

Тюремні вестибюлі перетворяться на концертні та виставкові зали, де лунатимуть музика та поезія, демонструватимуть відеоінсталяції, слайд-шоу, записи спогадів політв’язнів, українців Закерзоння, читатимуть спогади про акцію «Вісла». Концертну програму наповнять виступи хору «Нескорені», Софії Федини та музикування бардів, музика у виконанні струнного квартету Тараса Менцинського, композиції учасників фестивалю електроакустичної музики «Ars eleсtronica» Богдана Сегіна, Остапа Мануляка, Юрія та Богдана Булок та львівського «Гич-оркестру». Родзинкою концертної програми стане проект «Людина навпроти» відомого українського фортепіанного імпровізатора Романа Коляди з Києва.

Електронну музику доповнять відеоінсталяції учасників багатьох вітчизняних та закордонних фестивалів візуального мистецтва Михайла Барабаша, Мирослава Вайди та Ярослава Філевича. Під час «Ночі музеїв» відбудеться презентація картини народного художника України Миколи Андрущенка «Дорогою життя», виставка графіки яскравих представників андеграундного мистецтва радянських часів - Петра та Андрія Гуменюків.

Завершиться «Ніч музеїв» пленерним проектуванням фільмів над нічним Львовом та запаленням ватри на музейному подвір’ї.