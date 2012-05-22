„Свобода” пікетуватиме нараду за участю міністра АПК Присяжнюка

Львів. 22 травня. УНІАН. Сьогодні партійці ВО „Свобода” проведуть акцію пікетування під час робочого візиту Міністра АПК Миколи Присяжнюка на Львівщину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО „Свобода” 22 травня Всеукраїнське об’єднання «Свобода» проведе акцію протесту проти політики уряду в сільськогосподарській галузі під стінами Львівського національного аграрного університету в Дублянах, де проходитиме нарада за участі Міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка.

„О 15.00, розпочнеться пікетування та вистава «Ні» - молочній мафії!» за участі депутатів місцевих ради від ВО «Свобода», - зазначається у повідомленні.

Як поінформували УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, сьогодні на Львівщині з робочою поїздкою перебуватиме Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк.

У програмі перебування, зокрема, заплановано ознайомлення Міністра аграрної політики та продовольства України з роботою оптового ринку «Шувар» у Львові, знайомство з технологією вирощування ягід (ТзОВ «Агрофрутіка» у Жовківському районі), ознайомлення з інфраструктурою с. Добросин Жовківського району, ознайомлення з роботою переробного підприємства «Галфрост», а також нарада з питань особливості розвитку особливості розвитку аграрного сектору та стратегії розвитку українського села, яка буде проходити у Львівському національному Аграрному університеті (м.Дубляни).