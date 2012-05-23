На Євро українсько-польський кордон перетинатимуть 20 тис осіб на добу

Київ. 23 травня. УНІАН. У Державній прикордонній службі України прогнозують, що під час проведення Євро-2012 через сім пунктів пропуску на українсько-польському кордоні проходитимуть на добу понад 20 тис осіб.

”В середньому, за нашими прогнозами, це 3-4 тис осіб на добу на одному пункті пропуску на кордоні з Польщею”, - сказав начальник управління прикордонного контролю і реєстрації Держприкордонслужби Олександр Біньковський на прес-конференції в середу в Києві, уточнивши, що на українсько-польському кордоні 7 пунктів пропуску і на всіх очікується інтенсивний наплив іноземців.

Крім того, за прогнозами прикордонного відомства, очікується, що під час чемпіонату потік легкових автомобілів буде на рівні 2-3 тис одиниць на добу, а вантажного транспорту - 400-600 одиниць на добу.

О.Біньковський відзначив, що ”прикордонне відомство України робить все необхідне для того, щоб уникнути черг на кордоні і оформлювати гостей чемпіонату за мінімальний час”.