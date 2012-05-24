У Львові активістка Femen повалила кубок УЄФА Євро-2012

Львів. 24 травня. УНІАН. Сьогодні у Львові правоохоронці затримали активістку руху Femen, яка повалила п’єдестал з Кубком УЄФА, який був урочисто встановлений 23 травня на площі перед Львівським театром опери та балету ім. Соломії Крушельницької для огляду та фотографування.

Про це повідомила УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська.

Як розповіла речник обласної міліції, дівчина, одягнута в блакитну сукню стояла у живій черзі, підійшла до Кубка УЄФА, нібито з метою сфотографуватися, але несподівано штовхнула п’єдестал, на якому встановлено Кубок УЄФА Євро-2012 і повалила його. Після цього активістка Femen оголила груди і продовжила акцію проти Євро-2012 вигукуючи вислови.

На це миттєво спрацювала охорона, яка стояла поруч: на дівчину накинули шмат тканини і передали правоохоронцям.

Дівчину доставили у Галицький райвідділ міліції Львова для складання адміністративного протоколу, який буде направлено до Галицького суду.

Як стало відомо УНІАН, сьогодні до Львова приїхали три активістки Femen, однак дві дівчини стояли осторонь і спостерігали за протестними діями своєї товаришки.