У Львові буде «Русское радио» замість «Шарманки»

Київ. 24 травня. УНІАН. Радіохолдинг ТАВР запускає у Львові свою радіостанцію «Русское радио» на частоті ТРК «МАН» 91,1 МГц, на якій до цього мовило радіо «Шарманка». Зміни до ліцензії ТРК «МАН» 23 травня внесла Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.



Нагадаємо, наприкінці лютого ТАВР придбав радіокомпанію «Мюзік радіо», що перебувала в управлінні Business Radio Group, разом з її дочірніми компаніями. Однією із цих «дочок» була ТРК «МАН», на базі якої Business Radio Group розвивала своє радіо «Шарманка».



23 травня Нацрада внесла до ліцензії ТРК «МАН» зміни юридичної і фактичної адреси, власників, керівника, редакційної ради, позивних і програмної концепції.



Власником ТОВ «Телерадіокомпанія МАН» замість ТОВ «Мюзікрадіо Львів» (98,1%) і Владислава Ковтуна (1,9%) стало ТОВ «Телерадіоорганізація "Русское радио - Украина"» (100%).



Адреса, керівник і редакційна рада стали такими ж, як у «Мюзік радіо», зміни до ліцензії якого були внесені на попередньому засіданні 15 травня.



Позивним стало «Русское радио», програмна концепція відповідає концепції мережі «Русского радио».



Джерела в ТАВРі пояснили, що в холдингу бачать перспективність «Русского радио» у Львові, оскільки там має популярність радіостанцію «Наше радіо» схожого формату. Крім того, загальнонаціональній мережі «Русского радио» для повного охоплення великих міст бракувало якраз Львова.



На частоті 91,1 МГц у Львові з 2003 року мовила станція «РадіоМан», з початку 2009 - Radio 4U польського радіохолдингу RMF, з кінця 2009 - «Шарманка».



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