На Львівщині голова сільради розбив відеокамеру журналістів
Перешкоджав професійній діяльності
Київ. 29 травня. УНІАН. Органами прокуратури Львівської області порушено кримінальну справу за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів державної телерадіокомпанії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, з`ясовано, що 22 травня на місце проведення журналістами Львівської обласної державної телерадіокомпанії відеозйомки прибув голова однієї із сільських рад Пустомитівського району, та з метою перешкоджання виходу телепрограми журналістських розслідувань у ефір, вихопив відеокамеру, яку розбив об асфальтове покриття.
”За даним фактом прокуратурою Пустомитівського району порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.171 Кримінального кодексу України”, - зазначили у прес-службі ГПУ.