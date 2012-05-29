На Львівщині голова сільради розбив відеокамеру журналістів

Київ. 29 травня. УНІАН. Органами прокуратури Львівської області порушено кримінальну справу за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів державної телерадіокомпанії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, з`ясовано, що 22 травня на місце проведення журналістами Львівської обласної державної телерадіокомпанії відеозйомки прибув голова однієї із сільських рад Пустомитівського району, та з метою перешкоджання виходу телепрограми журналістських розслідувань у ефір, вихопив відеокамеру, яку розбив об асфальтове покриття.

”За даним фактом прокуратурою Пустомитівського району порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.171 Кримінального кодексу України”, - зазначили у прес-службі ГПУ.