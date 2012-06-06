На фінал Євро-2012 є ще вільні квитки

Київ. 6 червня.УНІАН. Близько 10 тисяч квитків на матчі фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу в Україні залишаються непроданими. Про це повідомляє бельгійське агентство Belga з посиланням на УЄФА.

Агентство відзначає, що, серед іншого, є вільні квитки як на фінальний матч, що відбудеться у Києві 1 липня, так і на матч між збірними Англії та Франції, який має відбутися у Донецьку вже в понеділок, 11 червня.

Загальна кількість квитків на 31 матч Євро-2012 становила 1,4 млн.