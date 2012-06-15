У Львові прооперовані 4 вболівальники з Польщі та Румунії



Київ. 15 червня. УНІАН. У Львові з початку Євро-2012 зафіксовано 4 випадки надання стаціонарної медичної допомоги іноземним вболівальникам.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України з посиланням на заступника начальника Головного управління охорони здоров’я Львівської ОДА Андрія Голдуна.

За його інформацією, вболівальники з Польщі та Румунії прооперовані у клінічній лікарні Львівської залізниці, яку медичними комісарами УЄФА визначено базовим медичним закладом з обслуговування сім’ї УЄФА та учасників чемпіонату.

Загалом у день першого матчу (Німеччина - Португалія) 9 червня до львівських медиків звернулися 22 особи, одну особу госпіталізовано.

У день матчу між Данією та Португалією 13 червня за медичною допомогою звернулися 14 осіб.

У більшості випадків звернення до медиків було пов’язане з головним та зубним болем, гіпертонічними кризами, ненавмисним травмуванням, зазначається в повідомленні.