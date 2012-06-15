КОД виключив зі свого складу партію Ющенка “Наша Україна”
Ухвалено відповідне рішення
Київ. 15 червня. УНІАН. Комітет опору диктатурі виключив зі свого складу партію Віктора Ющенка “Наша Україна”.
Про це УНІАН повідомили в партії “Батьківщина” за результатами засідання КОД.
Відповідне рішення було ухвалене у зв`язку з систематичним порушенням “Нашою Україною” попередніх рішень КОДу та співпрацю з режимом Віктора Януковича.
Крім того, КОД визначив, що відповідно до закону про вибори, Комітет не є суб`єктом виборчого процесу, не висуває кандидатів, а лише координує діяльність опозиційних партій з питань підготовки заходів.
Зокрема, акцій протесту, спрямованих на боротьбу з диктатурою.
Як повідомив один з лідерів КОДу Сергій Соболєв, «КОД - це оплот боротьби з диктатурою, майданчик, який плануватиме акції протесту, а всі питання, пов`язані з виборами, визначаються в рамках двох суб`єктів - Об`єднаної опозиції «Батьківщина» та партії «Свобода».
Лідери КОДу обговорили план дій під час розгляду законопроекту про мови у другому читанні 19 червня.
Рішення було одноголосно ухвалено учасниками КОД.