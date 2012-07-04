У Києві під час сутичок постраждав депутат Львівської міської ради

Львів. 4 липня. УНІАН. Сьогодні під час сутичок опозиції з бійцями спецпідрозділу міліції «Беркут» біля Українського дому в Києві отримав травми і госпіталізований в лікарню депутат Львівської міської ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської організації ВО «Свобода», «працівники спецпідрозділу «Беркут», намагаючись відтіснити захисників української мови від Українського дому, покалічили депутата Львівської міської ради від фракції Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Юрія Луня та його помічника-консультанта Андрія Дацьківа. Про це з Києва повідомив депутат Львівської міськради Святослав Макітра».

Як зазначається у повідомленні, «Андрій Дацьків після застосування сили з боку працівників «Беркуту» отримав опіки очей та обличчя від сльозогінного газу, а Юрію Луню розбили голову та травмували плече. Поки що обох доправили до Київської міської лікарні, що розташована на вулиці Мечнікова, 6».

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, 4 липня, біля Українського дому у Києві, де вчора опозиція розпочала акцію на захист української мови, а сьогодні мала відбуватися прес-конференція Президента, сталися сутички між народними депутатами, мітингувальниками і бійцями «Беркуту». Парламентарії, зокрема, заблокували входи до Українського дому, після чого кілька сотень бійців спецпідрозділу «Беркут» оточили службовий вхід до приміщення, і з застуванням слозогінного газу відтіснили депутатів та мітингувальників від входу до будівлі.

Згодом надійшло повідомлення, що Віктор Янукович переніс проведення своєї підсумкової прес-конференції на інший час.