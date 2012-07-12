У Львові хочуть заборонити музику в громадському транспорті

Львів. 12 липня. УНІАН. Сьогодні під час засідання сесії Львівської міської ради міський голова Львова Андрій Садовий дав доручення управлінню транспорту міської ради вивчити питання про заборону звучання музики в міських автобусах.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

«Треба, щоб ми в маршрутках міста Львова забули про музику. Це є абсурд. Тому що кожен собі включає те, що йому подобається, а не подобається іншим мешканцям. Має бути оголошення зупинок і більше іншого шуму бути не має. Тому я даю доручення управлінню транспорту це питання вивчити», - цитує виступ міського голови Андрія Садового прес-служба мерії.