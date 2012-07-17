На Львівщині стався витік нафти у річку Тисмениця
12:49, 17 липня 2012Львів
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Під час ремонтних робіт
Київ. 17 липня. УНІАН. У м. Борислав Львівської області під час проведення ремонтних робіт на свердловині стався витік нафти на поверхню (близько 400 л), яка з дощовими водами частково потрапила у річку Тисмениця.
Як повідомляє прес-служба МНС України, для збору нафти нижче по течії від місця події встановлено бонові загородження. На річці Тисмениця водозаборів немає.
До робіт залучено 10 осіб та 2 од. техніки від підприємства „Бориславнафтогаз”.
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