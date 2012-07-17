Українські миротворці відбули з Львівщини до Ліберії

Львів. 17 липня. УНІАН. Із Бродів Львівської області у рамках ротації 56-го окремого вертолітного загону Збройних сил України Місії ООН відбули до Ліберії більше 100 військовослужбовців.

Як повідомив УНІАН представник регіонального медіа-центру Міністерства оборони Михайло Гриневич, сьогодні у рамках чергової ротації відбувся другий етап відправки українських миротворців, які виконуватимуть завдання у складі сил Місії ООН у Ліберії.

«У Бродах, де дислокується 3-й окремий полк армійської авіації 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України, відбулись урочисті проводи більше 100 українських миротворців», - зазначив М.Гриневич.