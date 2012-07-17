IT-бізнес з настороженістю чекає девальвації гривні наприкінці року

Київ. 17 липня. УНІАН. Комп`ютерний рітейл з настороженістю чекає осені, припускаючи, що після намічених на 31 жовтня парламентських виборів відбудеться девальвація гривні і це негативно позначиться на обсягах продажів техніки

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова правління групи компаній «DiaWest-Комп’ютерний світ» Анатолій Балюк.

«Всі кажуть, що курс тримають до виборів (до парламенту - УНІАН), а після виборів можливі будь-які варіанти», - сказав А.Балюк.

За його словами, зміна курсу долара у поєднанні з низькою купівельною спроможністю населення неодмінно позначаться на обсягах продажів.

«Тому найоптимістичніший прогноз — вихід хоч би на результат 2011 року», - зазначив А.Балюк, уточнивши, що це думка провідних гравців на ринку, з якими він проконсультувався напередодні прес-конференції.

Кажучи про підсумки українського IT-ринку за перше півріччя 2012 року, А.Балюк звернув увагу на погіршення умов роботи для бізнесу.

Зокрема з`явилася велика кількість документів, які перешкоджають нормальній роботі бізнесу

«Для роботи з касовим апаратом створено умови, які не допомагають власникові контролювати бізнес, а навпаки, заплутують касира і спричиняють податкові санкції», - навів приклад А.Балюк.

Аналізуючи продажі керівник «DiaWest-Комп’ютерний світ» повідомив, що цього року найбільший попит мають планшети, які заберуть свою частку ринку у нетбуков і ноутбуків.

Нині співвідношення продажів планшетів до нетбуків становить 50 на 50%, а ноутбуків - 11%.

В цілому, планшети займають 9% ринку. Новий тренд — ультрабуки, які продовжують шукати свою нішу на ринку.

Довідка УНІАН. Група компаній «DiaWest-Комп’ютерний світ» має велику мережу спеціалізованих магазинів з продажу комп`ютерної техніки в Україні. Працює на ринку з 1994 року і є бізнес-партнером провідних світових комп`ютерних компаній.