На Львівщині стартувала акція „Україна проти Януковича”

16:05, 17 липня 2012
Львів
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„Я буду вас судити!”

Львів. 17 липня. УНІАН. На Львівщині стартувала акція «Україна проти Януковича», в рамках якої громадяни можуть проставити свій підпис під листівкою «Я буду вас судити!».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив керівник Львівського регіонального виборчого штабу ВО «Батьківщина» Степан Кубів.

За його словами, такі листівки можна отримати в усіх регіонах України.

Також опозиція закликає громадян підписувати заяви про вступ у справу як третіх осіб. Пізніше ці заяви долучать до позову голови Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсенія Яценюка до Президента України Віктора Януковича.

Акція повинна завершитися 1 вересня. Тоді А.Яценюк подасть позов до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, а підписані заяви про вступ третіх осіб додадуть до справи.

«В час зневіри і апатії може виникнути питання, а для чого це? Це ж нічого не дасть. Ми повинні бути готові ще не один раз повставати, бо байдужість – це шлях до рабства», - зазначив на прес-конференції народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Степан Курпіль.

За його словами, якщо Вищий спецсуд не прийме позов до Президента, то опозиція готова подавати позови у європейські судові інстанції.

Водночас у Львові, на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку, триває акція активістів опозиційних сил на знак протесту проти мовного закону, яка розпочалася 4 липня встановленням наметового містечка. У даний час на площі стоїть близько 30 наметів із символікою Об’єднаної опозиції „За Батьківщину”, ВО „Свобода”, „Фронту Змін”, „Громадянської позиції”, партії „За Україну!”, НРУ, в яких цілодобового чергують партійці. Щодня у наметовому містечку проводиться збір підписів на захист української мови, а від сьогодні розпочинається збір підписів під листівками „Я буду вас судити!”

Як повідомляв УНІАН, 16 липня А.Яценюк заявив, що опозиція звертається до суду з позовом до Президента за привласнення ним додаткових повноважень і узурпацію влади.

А.Яценюк наголосив, що усі рішення В.Януковича після скасування конституційної реформи 2004 року є нелегітимними, оскільки після цього необхідно було провести дострокові президентські вибори у зв’язку з іншим обсягом повноважень глави держави.

Також А.Яценюк повідомив, що опозиція проводитиме всеукраїнську кампанію зі збору підписів громадян під позовом до Президента.

 

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