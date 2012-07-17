Посадовці Держінспекції техногенної безпеки попалися на хабарі
Суд виніс вирок
Львів. 17 липня. УНІАН. На Львівщині за одержання хабара засуджено двох посадових осіб Державної інспекції техногенної безпеки.
Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі управління СБУ у Львівській області, у грудні 2011 року співробітники СБУ затримали „на гарячому” біля будівлі Державної інспекції під час одержання 5 тисяч гривень хабара, заступника начальника одного з управлінь та головного інспектора Головного управління Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області.
Як зазначається у повідомленні, посадовці вимагали хабар від представника комерційної структури за зняття запобіжного заходу у вигляді обмеження використання виробничого приміщення.
„Вступив у законну силу вирок Сихівського районного суду м.Львова стосовно заступника начальника одного з управлінь та головного інспектора Головного управління Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області, які вимагали та одержали хабар від представника комерційної структури за зняття запобіжного заходу у вигляді обмеження використання виробничого приміщення. Суд визнав вказаних посадових осіб винними у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України, і призначив покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 5 років з конфіскацією всього особистого належного їм майна і забороною обіймати посади в органах державного контролю строком на два і один рік відповідно, встановивши іспитовий строк два роки кожному. Крім того, вказаних посадовців позбавлено спеціальних звань – підполковник та старший лейтенант служби цивільного захисту”, - інформує прес-служба.