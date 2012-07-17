Климович хоче зробити зі «Львів-ТБ» Перший громадський канал

Нову сітку планують запустити із 6 серпня. Канал хоче отримати супутникову ліцензію та місце в мультиплексі

На основі комунального підприємства Львівської обласної ради «Телекомпанія "Львів-ТБ"» планують зробити Перший громадський телеканал. Про це «Телекритиці» розповів новий директор телекомпанії Ярослав Климович.



Ярослав Климович очолює «Львів-ТБ» з початку липня. Також на канал на посаду головного редактора перейшла Оксана Колодрубець, яка раніше вела програму «Чому не так?» на каналі ZIK.



«Ми хочемо показати керівництву нашої держави, області, всім, що ми створимо перший український громадський канал, який буде побудований за всіма параметрами громадського мовлення», - розповів Ярослав Климович. Він має намір зареєструвати торгову марку «Перший громадський канал» і планує, що телеканал фінансуватиметься за рахунок місцевого бюджету й абонентської плати.



Наразі телекомпанія, яка у 2011 році втратила свої ефірні ліцензії і нині працює як студія-виробник, повторно готує документи на отримання супутникової та ефірної цифрової ліцензій у Національній раді з питань телебачення і радіомовлення. Найближчим часом планує підписати угоду з операторами супутників Sirius або Amos про надання послуги з трансляції сигналу. «І ми будемо боротися за місце в цифровому мультиплексі (МХ-5). Якщо Нацрада розуміє, що ми повинні творити громадське мовлення і маємо зобов'язання перед Радою Європи, то я думаю, що вона повинна надати перевагу нашій телекомпанії», - каже пан Климович.



Нову сітку телеканалу з новими проектами «Фракція», «Ми тут живемо», «Львівський вимір» тощо планується запустити уже з 6 серпня.



«Ми тут живемо» - проект про «чесних, порядних» людей, які живуть в «Галичині» і яким вдалося побудувати успішний бізнес. Програма «Фракція» робитиметься на основі трансляцій сесій обласної ради: «Ми беремо запис сесії обласної ради, запрошуємо представників фракцій обласної ради, і з ними йде обговорення дискусії, чому депутати не проголосували за ті чи інші питання», - розповідає директор.



Щопонеділка виходитиме програма «Львівський вимір», ток-шоу, яке будуватиметься на основі найбільш резонансних публікацій у ЗМІ. До студії запрошуватимуться журналісти, які писали ці публікації, героїв публікацій, експертів.



Також щочетверга з 12:00 до 14:00 транслюватиметься проект «Четверта влада» у форматі прес-конференцій онлайн. Прес-конференції проводитимуться з відомими політиками, бізнесменами, діячами. Одночасно трансляція програми йтиме на телебаченні, на радіо «Незалежність», на сайті каналу і в друкованому вигляді висвітлюватиметься в газеті «Львівщина».



Новий проект «Телерада» розповідатиме про діяльність депутатів сільських рад: «Щоб глядачі розуміли, що влада робить в селах, чи дотримує вона слова перед своєю громадою. Через такі програми ми хочемо дійти до громади й активізувати її», - зазначає пан Климович.



Наразі програми виробництва «Львів-ТБ» у сумарній кількості 6 годин виходять на каналах ZIK (з 12:00 до 14:00 в ефірному мовленні та з 19:00 до 21:00 на супутнику і в кабельних мережах) та «НТА - Незалежне телевізійне агентство» (з 06:50 по 07:50 та з 16:30 по 17:30 в ефірному мовленні, а також із 06:50 по 07:50 у супутниковому мовленні).



«Ми виходимо без логотипу, це не є суборендою каналу. Ми просто за угодою розміщуємо програми, які виробляємо», - каже директор. За інформацією сайту «Наші гроші» КП «Телекомпанія "Львів-ТБ"» за результатами тендеру уклало угоди на трансляцію своїх програм в ефірі цих телеканалів на суму 1,63 млн грн.



У становленні Першого громадського каналу Ярослав Климович побоюється тиску з боку чиновників у вигляді припинення фінансування або невиплати заробітної плати журналістам. «Сьогодні такі певні кроки починають робитися. Я як голова львівської обласної організації Спілки журналістів буду це розцінювати як тиск на ЗМІ під час виборчої кампанії. І ми залишаємо за собою право звертатися в міжнародні громадські організації, щоб поставити таких чиновників на місце», - наголосив він.



Як писала ТК, у червні 2011 року Нацрада не продовжила ліцензію «Львів-ТБ» на мовлення 4 години на добу на 12 ТВК у Львові. Своє рішення регулятор мотивував тим, що компанія мала три не скасованих попередження (травень 2008 року, вересень 2010-го і січень 2011 року).



У жовтні того ж року «Львів-ТБ» заявив про позов до суду проти Національної ради, за рішенням якої компанії не було продовжено ліцензію на мовлення на 12 ТВК у Львові, а за результатами конкурсу переможцем на цей відрізок часу стала Львівська обласна державна телерадіокомпанія.



Крім того у 2011 році «Львів-ТБ» відмовилася від 12 ефірних частот у Львівській області з передавачами малої потужності (під час конкурсу в лютому 2012 року вони дісталися львівському каналу ZIK).



Компанія подала до Нацради заявку на отримання супутникової ліцензії, але 22 лютого 2012 року регулятор відмовив, посилаючись на те, що в заявника відсутні можливості (економічні, фінансові, технічні) здійснювати мовлення із заявленими характеристиками.