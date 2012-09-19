Львів. 19 вересня. УНІАН. Львів отримав нагороду за найкращий транскордонний проект в номінації «Туризм» в рамках «Конгресу ініціатив Східної Європи», який з 11 по 13 вересня проходив у місті Люблін (Польща).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, найкращим проектом в номінації «Туризм» «Конгрес ініціатив Східної Європи» визнав проект «Розвиток туристично-інформаційної інфраструктури у м. Львові».

За словами заступника міського голови Львова з гуманітарних питань Василя Косіва, це перший інфраструктурний проект з української сторони в рамках транскордонної співпраці. У рамках проекту було створено Центр туристичної інформації у Львові, встановлено ознакування з транслітерацією та перекладом для самостійних туристів.

За словами В.Косіва, до Львова приїжджають з багатьох міст України, щоб використати досвід для відкриття Центрів туристичної інформації у себе. До прикладу, Центр туристичної інформації у Львові за 2011 рік прийняв 15 офіційних візитів з інших міст з метою довідатися про його роботу.

Відвідувачі Центру туристичної інформації отримують широку інформацію про місто, його історію, де можна поїсти, що відвідати, які найближчі події у місті, можливості транспортного сполучення. Усі працівники Центру туристичної інформації обов’язково володіють англійською мовою, а окремі – також польською, німецькою, італійською, португальською та ін.

На сьогодні у Львові працює три Центри туристичної інформації: на площі Ринок, 1, на головному вокзалі та в аеропорту.

Довідка УНІАН. Реалізацію проекту «Розвиток туристично-інформаційної інфраструктури у м. Львові» розпочато у 2009 році. Проект передбачав створення системи багатомовного ознакування туристичних об`єктів, що складається з уніфікованих знаків і таблиць для туристів, інформаційного центру, а також тренованого персоналу у сфері туристичного обслуговування, проведення семінарів та тренінгів для працівників сфери туризму, дослідження туристичних потоків міста.