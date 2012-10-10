У ДТП на залізничному переїзді у Львівській області загинув водій

Київ. 10 жовтня. УНІАН. У дорожньо-транспортній пригоді, що сталася на залізничному переїзді на перегоні Сапежанка-Добротвір у Львівській області 9 жовтня, загинув водій і травмована жінка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської залізниці, водій автомобіля ”Сітроен-седан” не звернув уваги на заборонний сигнал світлофора, виїхав на переїзд, де його збив поїзд.

Водій загинув, пасажирку автомобіля з діагнозом “тріщина черепа і забій хребта” доставлено до лікарні м. Кам’янка-Бузька.

За висновкам ДАІ, провини залізниці в трагедії немає, вся техніка на переїзді працювала справно.

Через ДТП рух поїзда було затримано на 40 хвилин.

За перше півріччя на залізничних переїздах Львівської залізниці зафіксовано 340 випадків порушення правил дорожнього руху, а з вини водіїв сталося 12 ДТП.