На Львівщині браконьєр випадково застрелив 18-річного односельця

Львів. 6 грудня. УНІАН. На Львівщині 22-річний чоловік під час незаконного полювання випадково застрелив свого 18-річного односельця.

Як повідомила УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю головного управління МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, трагедія сталась 5 грудня у лісі поблизу села Верин Миколаївського району Львівщини.

„До Миколаївського райвідділу міліції поступило повідомлення від чергового лікаря Миколаївської центральної районної лікарні про те, що у лісі біля села Верин виявлено тіло невідомого юнака з вогнепальним пораненням. На місці події слідчо-оперативна група встановила, що загиблим є 18-річний житель села Верин, який став жертвою випадкового пострілу браконьєра”, - розповіла С. Добровольська.

Міліція встановила, що чоловіком, який займався незаконним полюванням, є 22-річний безробітний односелець загиблого. Чоловік мав дозвіл на гладкоствольну мисливську рушницю, з якої і вистрілив по односельцю.

Проводиться розслідування всіх обставин трагедії.

У справі відкрито провадження за ч.1 ст. 115 КК України.