У новорічну ніч центр Львова охоронятимуть дві сотні міліціонерів

Львів. 26 грудня. УНІАН. У новорічну ніч, з 31 грудня на 1 січня, у центральній частині міста Львова патрулюватимуть більше 200 працівників міліції. Загалом, на Львівщині під час святкувань Нового року та Різдва Христового охорону громадського порядку здійснюватимуть більше 1500 правоохоронців.

Про це сьогодні повідомив під час прес-конференції у Львові начальник відділу із забезпечення масових заходів Управління громадської безпеки ГУ МВС України у Львівській області Ігор Гнилюх.

Він також зазначив, що у ніч з 31 грудня на 1 січня на території Львівської області у 26 населених пунктах заплановано проведення понад 40 новорічних масових заходів за участі понад 30 тисяч громадян.