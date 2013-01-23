На Львівщині пограбували ювелірний магазин

Львів. 23 січня. УНІАН. У Львівській області двоє чоловіків скоїли пограбування ювелірного магазину, заволодівши ювелірними виробами на суму 200 тисяч гривень.

Як повідомила сьогодні УНІАН начальник Відділу зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, злочин було скоєно ще 16 січня у першій половині робочого дня.

“Двоє невідомих зайшли до приміщення магазину “Ювелірні вироби”, який знаходиться на вулиці Львівській, 11 у місті Городку Львівської області, зв’язали жінку-продавця (обмотали руки скотчем) після чого відкрито заволоділи ювелірними виробами на суму 200 тисяч гривень і втекли з місця пригоди”, - розповіла С. Добровольська.

Вона зазначила, що є відео з камер спостереження де зафіксовано напад, правоохоронці розшукують грабіжників.