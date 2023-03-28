Потужний вітер повалив дерева у місті, зривав штукатурку та перевертав лавки.

Потужний буревій наробив лиха в Ужгороді. Сильний вітер повалив лавки та безліч дерев у місті, а також зірвав дах одного з магазинів. Про це містяни розказали у соцмережах.

Зокрема, на Київській набережній та на вулиці Швабській впали дерева.

"На набережній Незалежності впала штукатурка, добре, що нікого не вбило", "На вул. Комендаря біля готелю повідривало бляху, гул страшний був, кинуло на дорогу", - пишуть містяни у соцмережах.

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А на набережній вітер був настільки сильний, що перевернув ослін. Через негоду постраждав і дах одного із магазинів.

Штормове попередження в Україні - що кажуть синоптики

Як повідомляв Погода УНІАН, в Україні через посилення вітру та опади оголошено штормове попередження.

Зокрема, за даними синоптиків, у більшості західних, північних, а також уВінницькій, Черкаській та Одеській областях очікуються значні дощі та мокрий сніг, на дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця.

Також в Укргідрометцентрі прогнозують, що швидкість поривів вітру сягатиме 17-22 м/с, а у західних областях - місцями 25 м/с.

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