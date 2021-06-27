Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.

Через негоду в Україні знеструмлено 393 населених пункти у 8 областях.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайної ситуації.

«Станом на 7 год 27 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 393 населених пункти у 8 областях (Київська – 129, Чернігівська – 73, Житомирська – 57, Черкаська – 50, Вінницька – 26, Львівська – 26, Кіровоградська – 20 та Одеська – 12)», - йдеться у повідомленні.

Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.

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Напередодні повідомлялося, що у Рівненській області ліквідовують наслідки буревію. 25 червня в результаті повалених дерев була заблокована траса міжнародного значення "Київ-Ковель-Ягодин". За інформацією прес-служби рятувальників, через сильний вітер там впало більше 30 дерев.

У Рівненській області в результаті урагану травмовано двоє людей: один - від удару блискавки, інший - в результаті падіння шиферу.

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Автор: Дмитро Захаров